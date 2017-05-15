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В больнице Екатеринбурга новорожденному сломали ногуСегодня в 09:08

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Во время массажа.

В больнице №7 Екатеринбурга во время массажа медсестра сломала новорожденному мальчику ногу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 12 мая 2017 года. Двухнедельного мальчика с травмой доставили в ОГКБ №1. Родители уже написали заявление в полицию. МВД и Следственный комитет проводят проверку, в ходе которой будут проанализированы действия медиков.

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