Во время массажа.

В больнице №7 Екатеринбурга во время массажа медсестра сломала новорожденному мальчику ногу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 12 мая 2017 года. Двухнедельного мальчика с травмой доставили в ОГКБ №1. Родители уже написали заявление в полицию. МВД и Следственный комитет проводят проверку, в ходе которой будут проанализированы действия медиков.