После ссоры с женой.

В столице Урала на Компрессорном мужчина выбросил с балкона третьего этажа щенка, пятерых котят, кролика и улиток. Очевидцы вызвали полицию.

"Сообщение об инциденте на улице Новой поступило в 19.00. По словам звонившего, некий мужчина из окна третьего этажа выбрасывает домашних животных. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая обнаружила на асфальте одного щенка, которого госпитализировали в ветклинику. Других животных либо их тел не обнаружено. По данному факту начата проверка", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, мужчина был пьян и накануне сильно поругался с женой. Выброшенных котят, улиток и кролика забрали себе прохожие. Щенок скончался на следующий день.