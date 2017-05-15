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В Екатеринбурге мужчина выбросил с балкона щенка и пятерых котятСегодня в 11:12

После ссоры с женой.

В столице Урала на Компрессорном мужчина выбросил с балкона третьего этажа щенка, пятерых котят, кролика и улиток. Очевидцы вызвали полицию.

"Сообщение об инциденте на улице Новой поступило в 19.00. По словам звонившего, некий мужчина из окна третьего этажа выбрасывает домашних животных. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая обнаружила на асфальте одного щенка, которого госпитализировали в ветклинику. Других животных либо их тел не обнаружено. По данному факту начата проверка", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, мужчина был пьян и накануне сильно поругался с женой. Выброшенных котят, улиток и кролика забрали себе прохожие. Щенок скончался на следующий день.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Ева Сегодня в 11:53

Что творится русскими мужиками?

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