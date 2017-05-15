Горела многоэтажка.

В ночь на 15 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице 40 лет ВЛКСМ произошел пожар в многоэтажке - погиб человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение о возгорании в квартире на 2 этаже поступило в 4.15. Огонь охватил 10 "квадратов".

На месте работали 3 единицы техники и 12 человек. Полностью пожар был потушен спустя час. Причины выясняются.