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В Африке крокодилы съели "ходившего по воде" священникаСегодня в 11:26

  • Текст

На глазах у прихожан.

В Зимбабве крокодилы съели пастора местной церкви Джонатана Мтхетхву, сообщает британская Daily Mail.

Священник решил показать прихожанам, как Иисус Христос ходил по воде. Для этого Мтхетхву молился целую неделю. После чего отправился к реке, известной большим скоплением рептилий. Пастор вошел в воду, проследовал порядка 30 метров, но чуда не свершилось: тот повернул назад, и в этот момент на него напали крокодилы. Хищники расправились со священнослужителем за считанные минуты прямо на глазах его учеников.

От пастора остались лишь сандалии и нижнее белье, передает "Уралинформбюро".

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