За стриптиз на "Евровидении" пранкеру грозит 5 летСегодня в 12:21
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Он снял штаны на сцене.
Украинскому пранкеру Виталию Седюку, устроившему стриптиз на "Евровидении-2017", грозит 5 лет лишения свободы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков.
В ночь на 14 мая в финале песенного конкурса Седюк взобрался на сцену во время выступления украинской певицы Джамалы. Пранкер обернулся флагом Австралии, добежал до исполнительницы и, повернувшись к залу спиной, спустил штаны. Прошло несколько секунд, прежде чем охрана конкурса стащила его вниз.
При задержании "стриптизер" оказал сопротивление, суда он будет ждать в изоляторе. По ч.3 ст.296 (хулиганство с отягчающими) пранкеру грозит до 5 лет лишения свободы.
"А пока… этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" – я бы ему не советовал", - пишет Аваков.
Седюк известен своими скандальными выходками. Он уже пытался поцеловать Уилла Смита, делал предложение Кейт Миддлтон, хотел получить статуэтку Grammy вместо Адель, передает "Уралинформбюро".
Спонтанный стриптиз не сорвал европейский песенный конкурс. Победу в нем впервые одержала Португалия. Второе место занял воспитанник Димы Билана на детском "Голосе" Кристиан Костов, выступавший за Болгарию.
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