Найденными в лесу.

В больницу Артемовского попали шестеро детей в возрасте от 9 до 13 лет, отравившиеся лекарствами. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 14 мая 2017 года дети гуляли в лесополосе у села Большое Трифоново, нашли просроченное лекарство от астмы и приняли его.

Сейчас угрозы жизни детей нет, но они по-прежнему под наблюдением врачей.

Городская прокуратура организовала проверку. Выясняется, как просроченные таблетки оказались в лесу и в благополучных ли семьях воспитываются пострадавшие дети.