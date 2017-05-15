Югорские чиновники погорели на подготовке к сезону пожаров Сегодня в 12:28
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Прокуратура насчитала 120 нарушений.
Прокуратура ХМАО-Югры уличила окружных чиновников в недобросовестной подготовке к сезону лесных пожаров в 2017 году.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, органами госвласти округа и БУ ХМАО-Югры "База авиационной и наземной охраны лесов" были допущены волокита при организации закупок работ по охране лесов от пожаров, а также нарушения при подготовке планов их тушения. В целом меры по обеспечению пожарной безопасности были предприняты не в полном объеме.
Всего в ходе проверки было выявлено более 120 нарушений закона. Представления об их устранении внесены заместителю губернатора округа, руководителям регионального управления Росприроднадзора и Природнадзора Югры. 13 виновных должностных лиц департамента недропользования и природных ресурсов округа и "Базы авиационной и наземной охраны лесов" привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.
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