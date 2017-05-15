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На 9-летнего екатеринбуржца упал заборСегодня в 12:42

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У мальчика разрыв кишки.

В столице Урала на 9-летнего ребенка рухнул бетонный забор. Это случилось вечером 12 мая во дворе дома №138 по улице Бебеля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Родители отвезли сына в горбольницу - врачи поставили диагноз "разрыв двенадцатиперстной кишки". Ребенка прооперировали. Мальчик в стабильно тяжелом состоянии.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, также проверку проводят следственные органы. Дом обслуживает ТСЖ "Уралмонолит-Север". Устанавливается, кто должен был следить за состоянием ограждения.

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