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В Челябинске из окна 17 этажа выпал мужчинаСегодня в 14:04

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Проводится проверка.

В Челябинске на улице Петра Сумина из окна 17 этажа выпал мужчина. Он скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечером 13 мая 2017 года. Сейчас проводится проверка, выясняются причины случившегося.

Тем временем местные СМИ пишут, что мужчина находился в Челябинске на обучающих курсах. В день трагедии он распивал алкоголь в гостях у бывшей коллеги. Когда пришло время ехать домой, мужчине вызвали такси. Через некоторое время он выпал из окна. Родственники уверены, что его вытолкнули.

У погибшего осталась жена и дочь.

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