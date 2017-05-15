На скамье подсудимых 4 человека.

22 мая 2017 года в Ханты-Мансийском райсуде пройдут предварительные слушания по делу о декабрьском ДТП, в котором погибли 11 воспитанников нефтеюганской спортшколы и тренер. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в суде.

На скамье подсудимых четыре человека. Водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову вменяют ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель ИП, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук обвиняются по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Экс-директору СДЮСШОР "Сибиряк" Ирине Тарасовой придется ответить по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Трагедия произошла 4 декабря 2016 года на 926 км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. Нефтеюганская детская сборная по акробатике возвращалась с соревнований домой. Перевозивший детей автобус задел встречную фуру и залетел под другой большегруз. 12 человек погибли, 19 пострадали.

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