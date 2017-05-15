Асфальт смыло.

Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило перекресток улиц Мельникова и Крылова. С часу дня 15 мая из-под асфальта бежит холодная вода. Под ней уже скрылась трамвайная остановка "Крылова", автомобили едут очень медленно, а пешеходы вынуждены идти прямо по ручьям. Как отмечают очевидцы в соцсетях, асфальт на месте аварии уже смыло.

На место выехали сотрудники "Водоканала". "Порыв на трубе диаметром 300 миллиметров. Сейчас отключаем поврежденный водовод. Специалисты огородили провал на проезжей части", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе муниципального предприятия.