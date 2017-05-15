В Тюмени снесло ветром батут - пострадал ребенокСегодня в 18:10
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Малышу потребовалась помощь нейрохирургов.
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на батуте. Инцидент произошел днем 13 мая 2017 года - сильный порыв ветра перевернул батут с детьми, установленный возле дома №3 по улице Федюнинского. Четырехлетний мальчик получил травму головы и был госпитализирован в отделение нейрохирургии окружной больницы №2.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Изъята соответствующая документация. Батут отправлен на экспертизу соответствия требованиям эксплуатации. Тяжесть вреда, нанесенного здоровью ребенка, установит судмедэкспертиза.
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