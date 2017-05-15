Он упал в костер.

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 46-летнего сотрудника Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области. Его обгоревшее тело обнаружили утром 14 мая.

По имеющимся данным, чекист находился с товарищами на рыбалке в Брединском районе. По предварительным данным, ночью у него случился сердечный приступ, и он упал в костер. "Ожоги он получил уже посмертно", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.