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Кладбище под Богдановичем разнесли трое школяровСегодня в 19:23

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Не найдя на могилах конфет.

Полиция Богдановича нашла вандалов, разгромивших кладбище деревни Прищаново. Ими оказались трое подростков 2004 и 2006 годов рождения.

"Один из них - учащийся Каменской общеобразовательной школы, второй - ученик школы-интерната №9, третий обучается в специальной коррекционной школе-интернате. Все они воспитываются в неполных семьях, без отцов", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

13 мая 2017 года мальчики отправились на кладбище за конфетами. Не найдя сладостей, они разозлились и стали ломать надгробия. Более 100 памятников было повалено, выдернуто из земли или разбито.

По факту повреждения могил возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Юным вандалам грозит до 5 лет лишения свободы.

Родителям школьников предстоит ответить за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

Кроме того, законные представители тех, чьи памятники были повреждены, могут обратиться в суд для компенсации причиненного материального ущерба.

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