Сбив его на пешеходном переходе.

Днем 15 мая 2017 года в Екатеринбурге 28-летний водитель Lexus IS 250 сбил пешехода. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, 56-летний мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому переходу у дома №27а на улице Машинной.

С открытой черепно-мозговой травмой и перелом обоих бедер в состоянии комы пострадавшего доставили в ГКБ №24.

Стоит отметить, что водитель Lexus получил права год назад.