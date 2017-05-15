×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Водитель Lexus отправил екатеринбуржца в комуСегодня в 20:10

  • Текст

Сбив его на пешеходном переходе.

Днем 15 мая 2017 года в Екатеринбурге 28-летний водитель Lexus IS 250 сбил пешехода. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, 56-летний мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому переходу у дома №27а на улице Машинной.

С открытой черепно-мозговой травмой и перелом обоих бедер в состоянии комы пострадавшего доставили в ГКБ №24.

Стоит отметить, что водитель Lexus получил права год назад.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×