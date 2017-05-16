Двое госпитализированы.

15 мая около 22.00 на 4 километре автодороги Ачит-Месягутово лоб в лоб столкнулись легковой BMW и микроавтобус Mercedes.

По первоначальным данным, легковушка направлялась из Красноуфимска в сторону Ачита. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После столкновения BMW воспламенился, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Спастись удалось только одному из пассажиров легкового авто – 22-летнему мужчине, сидевшему на заднем сидении справа. 4 человека погибли.

В микроавтобусе в момент ДТП находился только водитель. С переломами ног он был госпитализирован в Ачитскую ЦРБ. Пассажир BMW доставлен в ЦРБ Красноуфимска.