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В лобовом столкновении под Красноуфимском погибли 4 человекаСегодня в 08:03

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Двое госпитализированы.

15 мая около 22.00 на 4 километре автодороги Ачит-Месягутово лоб в лоб столкнулись легковой BMW и микроавтобус Mercedes.

По первоначальным данным, легковушка направлялась из Красноуфимска в сторону Ачита. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После столкновения BMW воспламенился, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Спастись удалось только одному из пассажиров легкового авто – 22-летнему мужчине, сидевшему на заднем сидении справа. 4 человека погибли.

В микроавтобусе в момент ДТП находился только водитель. С переломами ног он был госпитализирован в Ачитскую ЦРБ. Пассажир BMW доставлен в ЦРБ Красноуфимска.

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