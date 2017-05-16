Спасатели всю ночь боролись с пожаром.

В центре Екатеринбурге из многоквартирного дома по улице Первомайской из-за пожара эвакуировали жильцов. Возгорание произошло 16 мая около 01.00 в квартире на 6 этаже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Конструктивные особенности здания – пустотные перекрытия и деревянные перегородки - способствовали переходу огня на чердак и кровлю. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 82 человека, включая 8 детей. На базе гимназии №37 развернули пункт временного размещения. Остаться там решила семья из 4 человек, остальные разъехались по родственникам.

По последним данным, пострадавших в результате пожара нет. К 7.00 возгорание было полностью ликвидировано.