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Екатеринбуржец погиб при пожаре в трехэтажкеСегодня в 09:42

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Огонь охватил 3 "квадрата".

В ночь на 16 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Летчиков загорелся трехэтажный дом. Погиб мужчина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 00.20. Огонь охватил 3 квадратных метра в квартире на 3 этаже. На место выезжали 3 единицы техники и 10 человек. Полностью пожар был потушен в 01.47.

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