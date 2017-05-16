Огонь охватил 3 "квадрата".

В ночь на 16 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Летчиков загорелся трехэтажный дом. Погиб мужчина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 00.20. Огонь охватил 3 квадратных метра в квартире на 3 этаже. На место выезжали 3 единицы техники и 10 человек. Полностью пожар был потушен в 01.47.