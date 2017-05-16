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В Челябинске разбился рабочий вагонного депо РЖДСегодня в 13:07

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Он сорвался с приставной лестницы.

В Челябинске рабочий депо Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава (филиал РЖД) получил тяжелые травмы, сорвавшись с 2-метровой высоты. Следователи проводят проверку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского СУ на транспорте СКР, несчастный случай произошел 13 мая 2017 года. 51-летний электрогазосварщик устранял течь водопровода в административном здании моторвагонного депо. Он сорвался с приставной лестницы. Мужчину госпитализировали с множественными травмами.

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