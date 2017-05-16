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Екатеринбуржец выпал из окна 10 этажаСегодня в 15:33

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На Вторчермете.

Утром 15 мая 2017 года в Екатеринбурге на Братской из окна 10 этажа выпал 28-летний мужчина. Он скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, погибший находился в гостях у знакомого. Выясняются обстоятельства трагедии. По предварительным данным, происшествие не имеет криминального характера.

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