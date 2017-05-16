СКР установит причину смерти.

16 мая 2017 года в Нягани завершились поиски 8-летней девочки, пропавшей более полугода назад. Тело школьницы обнаружили в реке, в районе Энергокомплекса. Сообщение об этом размещено на странице, посвященной поискам ребенка, в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

Девочка ушла из дома 3 ноября 2016 года и пропала. По версии следователей, школьница провалилась под лед на реке Нягань-Юган.



За полтора месяца профессиональные спасатели, водолазы и волонтеры безрезультатно прочесали 32,5 тысячи квадратных метров. 25 декабря поиски ребенка прекратили и возобновили только 12 мая.

Ранее по теме:

В Югре прекратили поиски пропавших детей

В Югре дети тонут один за другим