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В Нягани нашли тело пропавшей осенью 8-летней девочкиСегодня в 18:16

  • Текст

СКР установит причину смерти.

16 мая 2017 года в Нягани завершились поиски 8-летней девочки, пропавшей более полугода назад. Тело школьницы обнаружили в реке, в районе Энергокомплекса. Сообщение об этом размещено на странице, посвященной поискам ребенка, в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

Девочка ушла из дома 3 ноября 2016 года и пропала. По версии следователей, школьница провалилась под лед на реке Нягань-Юган.

За полтора месяца профессиональные спасатели, водолазы и волонтеры безрезультатно прочесали 32,5 тысячи квадратных метров. 25 декабря поиски ребенка прекратили и возобновили только 12 мая.

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