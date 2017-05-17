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В Тюмени автомобиль-"призрак" сбил 9-летнего мальчика16 мая в 19:32

  • Текст

Водителя ищут.

16 мая в Тюмени неустановленный автомобиль темного цвета сбил девятилетнего мальчика. ДТП произошло во дворе дома в проезде Заречный, 6.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель с места происшествия скрылся, школьник получил ушиб.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев обратиться в дежурную часть по телефону (3452) 79-46-10. Также можно позвонить в группу розыска: 794-589, 794-686.

Это уже второе ДТП с детьми-пешеходами в Тюмени. Ранее на улице Магистральной водитель Mazda на "зебре" проехал по ноге 7-летнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

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