Водителя ищут.

16 мая в Тюмени неустановленный автомобиль темного цвета сбил девятилетнего мальчика. ДТП произошло во дворе дома в проезде Заречный, 6.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель с места происшествия скрылся, школьник получил ушиб.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев обратиться в дежурную часть по телефону (3452) 79-46-10. Также можно позвонить в группу розыска: 794-589, 794-686.

Это уже второе ДТП с детьми-пешеходами в Тюмени. Ранее на улице Магистральной водитель Mazda на "зебре" проехал по ноге 7-летнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали.