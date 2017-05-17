По парку Сургута разгуливал извращенец16 мая в 20:01
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Следователи проводят проверку.
Следователи Сургута проверяют информацию о совершении неустановленным мужчиной развратных действий в городском парке.
По предварительным данным, инцидент произошел в парке "За Саймой". Неизвестный подошел к школьнице, распахнул перед ней плащ, а потом сбежал. Информация об этом была опубликована в одной из групп соцсети "ВКонтакте" и некоторых СМИ. По данному факту начата процессуальная проверка.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по ХМАО-Югре.
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Да теперь опять заорут "педофил" и тп. Люди- вы что?! Это ж псих просто.. Ну лечить его надо. И может пожалеть как убогого.. Но все равно лечить. Но вместо этого его ПОСАДЯТ (если найдут), прилепят ярлык педофила и все в этом духе. ЗБС "законы".
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