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По парку Сургута разгуливал извращенец16 мая в 20:01

Следователи проводят проверку.

Следователи Сургута проверяют информацию о совершении неустановленным мужчиной развратных действий в городском парке.

По предварительным данным, инцидент произошел в парке "За Саймой". Неизвестный подошел к школьнице, распахнул перед ней плащ, а потом сбежал. Информация об этом была опубликована в одной из групп соцсети "ВКонтакте" и некоторых СМИ. По данному факту начата процессуальная проверка.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по ХМАО-Югре.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Саня 16 мая в 20:46

Да теперь опять заорут "педофил" и тп. Люди- вы что?! Это ж псих просто.. Ну лечить его надо. И может пожалеть как убогого.. Но все равно лечить. Но вместо этого его ПОСАДЯТ (если найдут), прилепят ярлык педофила и все в этом духе. ЗБС "законы".

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