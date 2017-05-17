Следователи проводят проверку.

Следователи Сургута проверяют информацию о совершении неустановленным мужчиной развратных действий в городском парке.

По предварительным данным, инцидент произошел в парке "За Саймой". Неизвестный подошел к школьнице, распахнул перед ней плащ, а потом сбежал. Информация об этом была опубликована в одной из групп соцсети "ВКонтакте" и некоторых СМИ. По данному факту начата процессуальная проверка.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по ХМАО-Югре.