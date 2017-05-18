Еще один пострадал.

Утром 17 мая 2017 года в Челябинске на Северном тракте столкнулись рейсовый автобус и Lada Priora. Пассажир легковушки скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре городской службы спасения, водителя "Лады" доставали из искореженного авто спасатели. Он получил серьезную травму ноги.

Водитель автобуса не пострадал. В момент аварии пассажиров в салоне не было.

Обстоятельства ДТП выясняются.