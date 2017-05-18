Перебегавшего дорогу.

Вечером 16 мая 2017 года в Тюмени на улице Щербакова водитель Kia сбил 59-летнего водителя автобуса, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"Он выпил немного! Произошло это на награждении конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, в котором мы участвовали сегодня! Очень хороший мужик, очень добрый!.. Мы многие годы на разных уровнях этого конкурса звали его Папа Саша", - написал в соцсети "ВКонтакте" коллега погибшего (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства выясняются.