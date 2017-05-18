Он прыгал с одного состава на другой.

На железнодорожной станции Кабельная в Перми обнаружен мертвым 13-летний мальчик. Его тело нашли вечером 16 мая на смотровой площадке вагона-цистерны поезда, стоящего на путях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, подросток головой коснулся оголенного провода под напряжением. Точная причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Как рассказывают в соцсетях местные жители, подросток прыгал с одного поезда на другой и схватился рукой за оголенный провод.