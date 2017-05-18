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13-летнего пермяка убило током на железной дороге17 мая в 15:14

Он прыгал с одного состава на другой.

На железнодорожной станции Кабельная в Перми обнаружен мертвым 13-летний мальчик. Его тело нашли вечером 16 мая на смотровой площадке вагона-цистерны поезда, стоящего на путях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, подросток головой коснулся оголенного провода под напряжением. Точная причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Как рассказывают в соцсетях местные жители, подросток прыгал с одного поезда на другой и схватился рукой за оголенный провод.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
башкой надо думать, а не провода ею бодать 17 мая в 15:54

Обычно таким безголовым даже башкой касаться контактных проводов не надо, достаточно приблизиться к ним, высокое напряжение пробивает воздушный промежуток между человеком и проводом и капец.

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