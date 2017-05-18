В Екатеринбурге автохам перегородил "зебру" и избил пешехода17 мая в 17:05
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Который сделал ему замечание.
16 мая 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Шарташской - Луначарского автохам избил пешехода. Видеозапись инцидента на YouTube выложил Игорь Колобов, передает "Уралинформбюро".
На кадрах видно, что на пешеходном переходе припарковался черный Chevrolet. Один из прохожих сделал водителю замечание. Автовладелец выскочил из машины и набросился с кулаками на мужчину. "Борцу за правду" никто даже не попытался помочь. А проходившая мимо женщина с коляской вернулась назад и начала снимать происходящее на телефон.
Видео: Kolobov Igor | YouTube.com
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