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В Югре первоклассник провалился в канализационный люк17 мая в 18:58

  • Текст

Его спас друг.

В Кондинском районе первоклассник упал в канализационную шахту глубиной 8 метров. Его с травмами доставили в больницу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО-Югре, инцидент произошел 16 мая 2017 года. Двое 8-летних мальчиков гуляли во дворе дома. Один из них увидел металлический люк, разбежался и прыгнул на него. Крышка люка разломилась, и ребенок провалился.

Следует отметить, что в канализационной шахте стояла вода, а от оторванного над головой ребенка люка висел тяжелый металлический крюк.

Друг мальчика не растерялся и позвал взрослых на помощь. Жизнь первокласснику удалось спасти.

В настоящее время полиция и следователи проводят проверку.

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