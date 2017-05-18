Среди них годовалый ребенок.

Вечером 17 мая 2017 года на трассе Нефтеюганск - Сургут столкнулись бензовоз и Renault Duster. Пострадали трое взрослых и годовалый ребенок. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

Как сообщил "СИА-ПРЕСС" главврач станции скорой медицинской помощи Нефтеюганска Александр Мошкин, двух женщин доставили в больницу с тяжелыми травмами, ребенок получил травмы средней степени тяжести, а у мужчины легкие повреждения.

Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка.