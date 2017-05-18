Екатеринбуржец отказался эвакуироваться из горящей квартирыСегодня в 08:30
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Его увезли в наркологию.
В Екатеринбурге 17 мая около 21.00 загорелась квартира на 4 этаже в доме на Чкалова. Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении мужчину, который категорически отказывался эвакуироваться, но выбросил из окна кошку.
Чтобы спасти екатеринбуржца, пришлось вскрывать дверь. Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова", хозяин квартиры был абсолютно неадекватен – поначалу он собирался выпрыгнуть из окна, а после эвакуации, чтобы погорелец не буянил, его пришлось пристегнуть наручниками к забору. При этом мужчина грозился порезать себе вены.
По словам начальника караула Владимира Мамаева, буйного екатеринбуржца доставили в областную наркологию. Причины возгорания, площадь которого составила 12 квадратных метров, выясняются.
Собственную проверку также проводит полиция. "Устанавливается точная картина произошедшего, опрашиваются жильцы дома, очевидцы инцидента. Информация о причинении физического вреда животному проверяется, однако пока не нашла своего подтверждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", пояснили в УМВД по Екатеринбургу.
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