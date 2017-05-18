Его приятель пострадал.

Вечером 17 мая 2017 года в Салехарде в трансформаторной подстанции на улице Сенькина нашли тело 26-летнего мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, погибший в компании двух приятелей распивал на улице алкоголь. Мужчины замерзли и решили погреться в трансформаторной будке. Один из них оказался под воздействием 6000 вольт и сгорел заживо. Ему пытался помочь приятель, однако получил травму, с которой позже был госпитализирован.

Сейчас проводится доследственная проверка. Будет дана оценка действиям должностных лиц АО "РСК Ямала", которые должны следить за тем, чтобы посторонние не могли проникнуть в трансформаторную будку.