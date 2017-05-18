На Уралмаше.

В ночь на 18 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Коммунистической загорелась несанкционированная свалка.

"Пожар до сих пор не потушен. Скоро к месту возгорания подъедут сотрудники администрации. Будет наращиваться группировка, которая работает на тушении. Более подробная информация появится чуть позже", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

По неофициальным данным, площадь пожара достигла 200 "квадратов".