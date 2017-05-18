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Тагильчанка на Lada Kalina сбила 9-летнюю девочкуСегодня в 11:08

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Перебегавшую дорогу.

Вечером 17 мая 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Перова Lada Kalina, управляемая 40-летней женщиной, сбила 9-летнюю девочку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, школьница перебегала дорогу в неположенном месте. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому на затылке.

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