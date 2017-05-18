Lada протаранила Chevrolet.

В ночь на 18 мая 2017 года в Перми на перекрестке улиц Карпинского и Советской Армии столкнулись Lada Vesta и Chevrolet Cruze.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, виновником аварии стал 22-летний водитель отечественной легковушки - он не уступил дорогу иномарке. Виновник аварии и его 34-летний пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 23-летний водитель Chevrolet с ушибом головы направлен на амбулаторное лечение.

"Шевроле несся по карпинке на приличной скорости, веста при выезде с советской армии не уступила дорогу. после удара машины летали в воздухе. живем на этом перекрестке, муж наблюдал в окно, вызвал службы и выбежал на улицу. Хозяин шевроле отделался пробитой головой и переломом ноги, хозяина весты вырезали из машины. Не смотря на позднее время, народу собралось много, останавливались машины и предлагали помощь", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Установлено, что водитель "Лады" в этом году 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.