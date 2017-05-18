Пламя охватило 473 "квадрата".

Ранним утром 18 мая 2017 года в сургутском поселке Кедровый загорелся двухэтажный деревянный дом. Эвакуировано 52 человека. Пострадали двое - мужчин и женщина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило в 05.34. Спустя 4 минуты первые пожарные подразделения прибыли на место. К этому времени оба этажа и кровля были охвачены огнем. Пламя распространилось на 473 квадратных метра.

Пожар был ликвидирован в 7.45. В настоящее время ведутся проливка и разбор сгоревших конструкций. Выясняется причина возгорания.