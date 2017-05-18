При невыясненных обстоятельствах.

Турист из Сургута Иван Цивка, отдыхая в Анталье, получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Что именно произошло с молодым человеком, пока неизвестно. Сейчас он находится в госпитале, состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. О произошедшем "Уралинформбюро" сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде "Югра", где мужчина работает спасателем.

"Обстоятельства, при которых получена травма, выясняет местная полиция. Страховая компания посчитала случай не страховым. Из родственников у Ивана осталась одна мать, проживающая в Вологодской области, отец умер в прошлом году", - рассказали в отряде. Сейчас коллеги и друзья Ивана собирают средства на его лечение.