Пострадали 18 человек.

На юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами, передает издание Hurriyet. Инцидент произошел на шоссе между городами Мугла и Денизли, когда путешественники направлялись из Бодрума в Памуккале. Пострадали как минимум 18 человек, передает "Уралинформбюро".

По данным издания, среди раненых в основном россияне, лишь двое - граждане Турции.

Между тем, "РИА Новости" со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Турции Ирину Касимову сообщает, что в автобусе не было россиян. Там ехали украинцы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Информация о ДТП сейчас проверяется.