Возбуждено уголовное дело.

Югорские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 5-летнего ребенка в детсаду. Инцидент произошел 17 мая 2017 года в Радужном. Во время прогулки детсадовец упал со спортивного снаряда и получил тяжелые травмы с повреждением внутренних органов, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью). Виновному грозит до 6 лет лишения свободы.