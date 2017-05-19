Пострадал человек.

Днем 18 мая 2017 года в Кургане в 1-м микрорайоне Заозерного прогремел взрыв в девятиэтажке. Фото в соцсети выложили очевидцы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, сообщение о хлопке на 8 этаже дома поступило около 13 часов. На место выехали 4 единицы техники и 7 человек, однако помощь спасателей не потребовалась: пожара не было.

Выяснилось, что взорвался самогонный аппарат. На площади 9 "квадратов" повреждены вещи и стены. Хозяин госпитализирован.