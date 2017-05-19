Его задержала полиция.

18 мая в столице Южного Урала мужчина размахивал пистолетом и угрожал прохожим открыть огонь. Инцидент произошел на улице 250-летия Челябинска, рядом со школой. Агрессивный челябинец грозил оружием и шедшим на учебу детям. Прохожие вызвали полицию.

"Нарушителя задержали, доставили в отделение, сейчас проводится проверка. Установлено, что это житель Челябинска 1988 года рождения, ранее не судимый. Пистолет оказался пневматическим", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску.