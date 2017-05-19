×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске мужчина угрожал расстрелять школьников18 мая в 18:12

  • Текст

Его задержала полиция.

18 мая в столице Южного Урала мужчина размахивал пистолетом и угрожал прохожим открыть огонь. Инцидент произошел на улице 250-летия Челябинска, рядом со школой. Агрессивный челябинец грозил оружием и шедшим на учебу детям. Прохожие вызвали полицию.

"Нарушителя задержали, доставили в отделение, сейчас проводится проверка. Установлено, что это житель Челябинска 1988 года рождения, ранее не судимый. Пистолет оказался пневматическим", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×