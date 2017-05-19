Которая пришла за рецептом.

В Нижнем Тагиле врача-терапевта поликлиники №3 обвиняют в избиении пациентки.

Пожилая женщина якобы пришла в медучреждение для того, чтобы получить рецепт на бесплатное лекарство от астмы. Однако вместо этого в кабинете ей нанесли телесные повреждения.

Сейчас по данному факту проводится проверка, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.