Его машина перевернулась несколько раз.

18 мая 2017 года в Тюменской области на Салаирском тракте произошло смертельное ДТП.

По данным отделения пропаганды областного УГИБДД, 23-летний лихач разогнал свою Lada до 150 километров в час. На повороте он не справился с управлением, и машина улетела в кювет, где несколько раз перевернулась.

Хозяин автомобиля погиб. Его 24-летний пассажир выжил. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, передает "Уралинформбюро".