Пострадали десятки человек.

Легковая Honda на большой скорости врезалась в пешеходов на тротуаре нью-йоркской Таймс-сквер. Сначала машина мчалась против движения по встречной полосе, а потом выскочила на пешеходную зону, по которой проехала три квартала, давя людей. Трагедия произошла днем 18 мая 2017 года, передает "Уралинформбюро".

По данным полиции, погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека получили травмы.

Водитель, врезавшийся в толпу, попытался скрыться с места ДТП, но прохожие повалили его на землю и удерживали до прибытия стражей порядка.

Задержанный 26-летний житель Бронкса Ричард Рохас оказался бывшим военнослужащим ВМФ США. В 2014 году он был с позором уволен за сопротивление при аресте.

Тест на алкоголь, который прошел мужчина, оказался отрицательным. Результаты теста на наркотики еще не получены. Сам Ричард Рохас признался полицейским во время совершения преступления "слышал голоса" и ждал, что его застрелят при задержании.

Стоит отметить, что всего неделю назад его задерживали за угрозу ножом сотруднику нотариальной конторы. Записи Рохаса в соцсетях также заставили полицейских заподозрить его в психической нестабильности.

Как заверяет мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, городские власти не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт.