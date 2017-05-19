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Окраину Екатеринбурга заволокло дымомСегодня в 10:35

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Из-за пожара на 5 гектарах.

19 мая 2017 года окраину Екатеринбурга заволокло дымом из-за полыхающей поблизости травы. Горожане жалуются, что им нечем дышать.

Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, в районе улицы Сахарова, сразу за новостройками, загорелась сухая трава. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что площадь пожара составляет 5 гектаров: "Угрозы распространения огня на жилые здания нет. На месте работают 2 единицы техники".

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