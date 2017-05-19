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В Алапаевске 14-летний школьник погиб от удара токомСегодня в 11:08

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Взобравшись на ЛЭП.

В Алапаевске проводится проверка по факту гибели 14-летнего школьника от электротравмы.

Вечером 18 мая трое подростков взобрались на опору ЛЭП 110 кВ "Алапаевск - Молокозавод" на высоту 18 метров. Одного из детей ударило током. Мальчик упал и погиб на месте.

Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, пояснили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области,

Сейчас следователям предстоит выяснить, были ли приняты все необходимые меры, чтобы исключить доступ посторонних на объект энергетической инфраструктуры. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе "МРСК Урала", в случившемся разбирается и спецкомиссия компании. Энергетики в очередной раз призывают население соблюдать правила электробезопасности.

В преддверии летних каникул специалисты провели в уральских школах соответствующие занятия. В прошлом году было организовано более 4 тысяч уроков по электробезопасности, распространено около 50 тысяч листовок и плакатов.

Свидетелей проникновения на энергообъекты или игр вблизи них просят обязательно звонить в "МРСК Урала" по телефону 8-800-2501-220.

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