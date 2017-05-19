После столкновения с ледорезом.

В Тюменской области на реке Тобол около поселка Ярково теплоход с двумя баржами наехал на ледорез опоры моста. В результате одна из барж, груженная стройматериалами, затонула. Никто не пострадал.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.