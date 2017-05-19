Специалисты следят за уровнем вредных веществ.

Екатеринбургские пожарные вторые сутки продолжают тушить несанкционированную свалку на улице Коммунистической.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас происходит тление многометровых слоев отходов. Экскаватор и больдозер разгребают мусорные кучи, пожарные проводят проливку, а 5 самосвалов засыпают участки грунтом. Сегодня планируется завести 600 тысяч кубометров грунта.

В районе свалки каждые два часа специалисты проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере. Превышения ПДК не выявлено.

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