Чтобы задержать водителя авто без номеров.

В ночь на 19 мая 2017 года в Перми в микрорайоне Гайва инспекторы ГИБДД устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя "семерки" без номеров.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, за машиной гонялись два экипажа. Автоинспекторам удалось прострелить колеса мчавшегося авто. Тем не менее, нарушитель какое-то время удирал на спущенных шинах.

В отделении пропаганды краевого ГУ МВД "Уралинформбюро" пояснили, что "Жигули" без номеров заметили на улице Новогайвинской. Нарушитель проигнорировал требование остановиться, поэтому началась погоня. Когда лихач начал выезжать на встречку, сотрудники ГИБДД вынуждены были открыть огонь. Сначала они стреляли в воздух, а потом по колесам. Нарушителя задержали на Первомайской. 30-летний водитель оказался пьян. Кроме того, выяснилось, что пермяк находился в розыске за невыполнение решения суда.

По факту случившегося проводится проверка.