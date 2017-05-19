В Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбойСегодня в 17:35
- Текст
Чтобы задержать водителя авто без номеров.
В ночь на 19 мая 2017 года в Перми в микрорайоне Гайва инспекторы ГИБДД устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя "семерки" без номеров.
Как рассказывают в соцсетях очевидцы, за машиной гонялись два экипажа. Автоинспекторам удалось прострелить колеса мчавшегося авто. Тем не менее, нарушитель какое-то время удирал на спущенных шинах.
В отделении пропаганды краевого ГУ МВД "Уралинформбюро" пояснили, что "Жигули" без номеров заметили на улице Новогайвинской. Нарушитель проигнорировал требование остановиться, поэтому началась погоня. Когда лихач начал выезжать на встречку, сотрудники ГИБДД вынуждены были открыть огонь. Сначала они стреляли в воздух, а потом по колесам. Нарушителя задержали на Первомайской. 30-летний водитель оказался пьян. Кроме того, выяснилось, что пермяк находился в розыске за невыполнение решения суда.
По факту случившегося проводится проверка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:05
Мигрантов и курящих оставят без медполисов
Государству не нужен такой "балласт".Сегодня в 17:58
На подготовку к ШОС и БРИКС в Челябинске направят около 3 миллиардов
В 2017 году.Сегодня в 17:49
Геи пробьются в Пермь через Европу
Все их надежды - на ЕСПЧ.Сегодня в 17:42
Свердловчанин на ВАЗе проехал по могилам на кладбище под Серовом
Протаранив забор.Сегодня в 17:40
В России провалился план по легализации самозанятых
Из тени вышли всего 40 человек.Сегодня в 17:35
В Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой
Чтобы задержать водителя авто без номеров.Сегодня в 17:30
Российский военный отделался штрафом за потерянный в Сирии автомат
Ему грозило до 2 лет заключения.Сегодня в 17:22
Корпорацию развития Прикамья возглавил топ-менеджер "Сколково"
И.о. проработал всего три дня.Сегодня в 17:15
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:04
"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в Рим
Из аэропорта Жуковский.Сегодня в 16:47
Одиноких россиян оснастят датчиками
Чтобы следить за их здоровьем.Сегодня в 16:39
Житель Зауралья сел на 10 лет за убийство сожительницы
Он вонзил ей нож в шею.Сегодня в 16:24
ФСК ЕЭС повысила надежность выдачи мощности Среднеуральской ГРЭС
За счет реконструкции ЛЭП.Сегодня в 16:16
Выборы главы Прикамья объявят после отмены открепительных
8 июня.Сегодня в 16:06
"АльфаСтрахование" обсудит перспективы развития телемедицины
В России.
Главные новости
- Сегодня в 18:05Мигрантов и курящих оставят без медполисов
- Сегодня в 15:46В УГМК полетели головы
- Сегодня в 14:51"Уральские авиалинии" взлетят на новых крыльях
- Сегодня в 10:50Полиграф разоблачил обвиняемого в убийстве школьницы в Екатеринбурге
- Сегодня в 08:18Свердловские "медведи" одни на велосипеде
Аналитика
Свердловские "медведи" одни на велосипеде
Губернаторских выборов.
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".