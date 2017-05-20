Екатеринбургский девелопер Олег Черепанов пострадал под трамваемСегодня в 16:58
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Около своего "Тихвина".
Екатеринбуржцы в субботу активно обсуждают в сети ДТП, происшедшее вечером 19 мая. На улице Радищева около клубного дома "Тихвинъ" трамвай столкнулся с автомобилем Rolls-Royce. Причем дорогая иномарка почему-то находится на встречной полосе движения. Повреждения машины стоимостью свыше 20 миллионов рублей, судя по фотографии с места события, не столь существенны.
Владельцу, который отсутствовал в это время в автомобиле, расходы возместит страховая компания. Как сообщает "Уралинформбюро", на этом Rolls-Royce ездит глава "Форум-групп" (застройщик "Тихвина") Олег Черепанов.
Фото: Павел Головцов/"ВКонтакте"
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