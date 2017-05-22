На глазах у друзей.

На окраине Екатеринбурга, в поселке Садовый, 8-летний мальчик утонул в карьере.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, трагедия произошла вечером 19 мая. В тот день мальчик 2009 года рождения отпросился у родителей погулять с двумя друзьями. Придя на карьер, он вместе с одним из приятелей решил искупаться, а третий мальчик остался на берегу. Внезапно дети начали тонуть - друг бросился на помощь, но сумел спасти только одного ребенка.

"Известно, что мальчик из благополучной семьи, на учете в ПДН не состоит. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Материалы дела переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения", - добавили в главке.